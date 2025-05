Un nuovo guado per evitare l’isolamento

Una storia che si ripete: a Monterenzio, quando la sp7 ormai martoriata chiude, ecco che arriva, a trarre in salvo i cittadini della vallata, un guado. A rendere nota la costruzione di questa infrastruttura temporanea, in vista dei lavori sulla Idice che partiranno martedì, è il Comune: "Si conferma che a partire da martedì 27 maggio prenderanno il via i lavori di ripristino della viabilità e di messa in sicurezza della parete rocciosa lungo la sp7, nel tratto compreso tra il ponte di via Olgnano e la piscina. Si tratta di un intervento fondamentale per la sicurezza e la tenuta della viabilità locale, reso necessario a seguito delle criticità emerse dopo l’alluvione degli ultimi anni".

"L’amministrazione, consapevole dell’impatto che il cantiere avrà sulla mobilità, ha lavorato in stretto contatto con gli enti competenti per individuare soluzioni praticabili che riducano al minimo i disagi per il territorio – sottolinea il Comune –. Dopo un confronto costruttivo e diversi contatti istituzionali, abbiamo comunicato alla Regione la decisione di procedere con la realizzazione di un attraversamento temporaneo sul torrente Idice, da attivare esclusivamente nei momenti in cui la sp7 risulterà chiusa per consentire l’avanzamento dei lavori. L’intervento sarà realizzato in prossimità della piscina comunale di Monterenzio, in un punto strategico per facilitare il collegamento tra le due sponde del torrente". Il sindaco Davide Lelli aggiunge: "Questa soluzione provvisoria è stata pensata per garantire non solo l’accesso ai servizi essenziali e ai cantieri, ma anche per mantenere la continuità del collegamento viario tra le porzioni nord e sud del territorio comunale, evitando l’isolamento di intere aree durante la fase dei lavori. L’attraversamento sarà regolato da un impianto semaforico e sorvegliato da personale volontario. Sarà consentito a tutti coloro che ne avranno effettiva necessità: residenti, pendolari, mezzi di emergenza, veicoli impegnati nei cantieri, nei servizi scolastici e ai camion coinvolti in attività lavorative".

"La velocità massima consentita sarà di 10 km/h – specifica Lelli –. Per motivi di sicurezza, l’attraversamento temporaneo resterà chiuso al traffico dalle 18 alle ore 8.30. L’amministrazione comunale continuerà a monitorare da vicino l’evolversi della situazione, garantendo un dialogo costante con cittadini e istituzioni, e ribadisce il proprio impegno affinché i lavori si svolgano nei tempi previsti, tutelando la sicurezza, la mobilità e la coesione del territorio". Il guado realizzato da un gruppo di volenterosi dopo l’alluvione era stato demolito dopo un braccio di ferro durato mesi con i cittadini.

Zoe Pederzini