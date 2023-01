Un nuovo nido per 76 posti

Un nuovo asilo in project financing sorgerà all’interno del parco Grosso tra le vie Manin e Gobetti (Navile). Settantasei i posti previsti per il nuovo nido che avrà quattro sezioni. La gara verrà bandita tra marzo e aprile 2023. La durata dei lavori è stimata in 24 mesi per un costo complessivo intorno ai 4 milioni di euro. Il periodo della concessione sarà di circa 30 anni. Per Ara "si tratta di un progetto ambizioso in un’area strategica della città che contribuirà all’abbattimento della lista d’attesa dei nidi", mentre per Borsari, "sarà un gioiello architettonico a impatto ambientale zero con un progetto educativo e pedagogico improntato sull’outdoor education e sui processi di inclusione".

f. g. s.