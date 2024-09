Un nuovo nido per i bimbi di San Gabriele

Cantiere al via a Baricella per i lavori di ristrutturazione del nuovo asilo nido. Il progetto, che è stato approvato alla fine di giugno e che costa 22mila euro, viene spiegato nel dettaglio dal primo cittadino Omar Mattioli: "Il Comune è proprietario di questo edificio, originariamente destinato ad asilo e ambulatorio medico, sito in via Savena Vecchia ai civici 238 e 236 nella frazione di San Gabriele, edificio che era attualmente in disuso. Si è provveduto, dunque, già nel 2021, ad approvare il progetto di fattibilità per la riqualificazione dello stabile al fine della partecipazione al Bando Rigenerazione Urbana 2021, bando che all’epoca non aveva avuto esito positivo. Come amministrazione avevamo però la necessità di provvedere ugualmente alla riqualificazione funzionale di parte dell’edificio per adeguare parte dei locali ad ospitare un ambulatorio medico da mettere a disposizione del medico di base competente per la frazione di San Gabriele. Contestualmente nel corso degli ultimi anni era stata palesata da parte di alcune famiglie residenti la necessità di avere sul territorio ulteriori posti disponibili in asilo nido per assolvere alle esigenze dei nuclei familiari della zona. Da qui l’idea di destinare parte dei locali attualmente non utilizzati dell’immobile in via Savena Vecchia per la realizzazione di una sezione di nido". "A seguito, dunque, di una serie di valutazioni con la Giunta – prosegue Mattioli – abbiamo deciso di concedere in locazione la porzione di immobile di proprietà comunale per farne un nuovo asilo nido. Abbiamo affidato i lavori, che riguarderanno sia l’interno dell’edificio che l’esterno. L’interno verrà riadattato a struttura scolastica con tutte le caratteristiche necessarie per ospitare i piccoli del nostro territorio in un nido nuovo e accogliente. Lo stabile, rinnovato, verrà dato in affitto a privati che gestiranno la struttura scolastica".

"L’obiettivo primario di questi lavori e della nuova destinazione d’uso dell’edificio – conclude il primo cittadino – è, come detto, agevolare le famiglie e ascoltarne le esigenze. Negli anni, pur esaurendosi sempre le liste d’attesa, abbiamo verificato che è cresciuta la domanda. Con questo progetto vogliamo dare risposta a tutte le famiglie di Baricella che hanno bambini in età da nido e l’esigenza di conciliare vita e lavoro".

Zoe Pederzini