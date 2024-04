Un nuovo parco intitolato alla Zarri

Agli spazi verdi già esistenti a San Lazzaro si aggiunge un’area di oltre 14mila metri quadri: il nuovo parco di Idice intitolato alla teologa, giornalista e scrittrice Adriana Zarri, nata a San Lazzaro nel 1919. Sono oltre un centinaio le nuove alberature messe a dimora, piante autoctone come l’acero campestre, il ciliegio selvatico, il leccio, il frassino, il carpino bianco e nero e piante da fiore come il melo e l’albero di giuda. Il nuovo parco è dotato, inoltre, di un percorso ciclopedonale che permette di collegare le vie Emilia e Andreoli, di un’area gioco con attrezzature ludiche inclusive realizzata, in linea con il nuovo regolamento comunale per il verde, senza il ricorso a pavimentazioni sintetiche.

Completano l’area una piazzetta alberata e un’ampia aiuola con essenze aromatiche pensate per arricchire la fruizione di profumi e colori oltre che essere una risorsa per gli insetti impollinatori. Per migliorare la gestione delle acque è stato inoltre realizzato, nella parte di valle, un fosso drenante bordato da vegetazione igrofila.

"Questa nuova area verde rappresenta uno spazio importante per la vita all’aria aperta nella frazione di Idice - sostiene l’assessore all’Ambiente del Comune Beatrice Grasselli - e si aggiunge agli interventi che in questo mandato hanno portato alla realizzazione di nuove aree di forestazione e di nuovi parchi e giardini come quello del Lungosavena e l’area Giorgio Celli lungo la via Emilia".

L’assessore Grasselli, che ha inaugurato lo spazio con il sindaco Isabella Conti e la vicesindaco Benedetta Simon, aggiunge: "Intitolare questo spazio verde a una figura di rilievo culturale come la sanlazzarese Adriana Zarri è un omaggio alle sue scelte e alla sua testimonianza di vita che anche nel rapporto con la natura e il silenzio ha saputo aprire spazi di riflessione".