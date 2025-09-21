Un nuovo processo per Bacci. Il proprietario di Villa Inferno accusato di maltrattamenti alla ex

Ancora guai per Davide Bacci, tra i protagonisti della vicenda giudiziaria di Villa Inferno che aveva scosso la città. L’imprenditore cinquantaquattrenne, che per la vicenda dei festini a base di sesso e coca aveva patteggiato nel 2022 due anni, dovrà comparire di nuovo in un’aula di tribunale il prossimo 7 ottobre. Questa volta, per una vicenda di maltrattamenti nei confronti della ex compagna.

Episodi che si sarebbero consumati dopo i fatti di Villa Inferno e che la donna ha denunciato nei mesi scorsi, facendo scattare le indagini della Procura e il codice rosso. La donna aveva raccontato di atteggiamenti violenti e insulti: fatti che gli inquirenti hanno riscontrato attraverso le testimonianze di amici comuni della coppia e conoscenti. Come già fatto per l’inchiesta precedente che lo aveva travolto, anche in questo caso l’imprenditore di Pianoro aveva tentato la strada del patteggiamento, senza però arrivare a un accordo con il pm Giampiero Nascimbeni. Motivo per cui, tra meno di un mese si aprirà il nuovo processo, dopo che la Procura ha chiesto il giudizio immediato saltando così l’udienza preliminare.

Bacci era finito sulle cronache cittadine nel 2020, quando era scoppiata l’inchiesta dei carabinieri della Bologna Centro ‘Villa Inferno’. Un’operazione che aveva preso il nome proprio da come veniva chiamata la villetta di Bacci a Pianoro, dove venivano organizzate serate e feste. A innescare le indagini, coordinate dal pm Stefano Dambruoso, la denuncia della madre di una ragazza che all’epoca dei fatti aveva 17 anni e che aveva partecipato ai ‘festini’ in cui circolava cocaina. Per quei fatti a maggio scorso si è chiuso il processo di appello. Gli imputati erano nove, quelli che avevano scelto in primo grado l’abbreviato: l’appello si è concluso con due assoluzioni e ‘sconti’ di pena anche consistenti.

Nicoletta Tempera