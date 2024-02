Un nuovo pulmino per la fondazione Itaca

A lato della chiesa della frazione di Carteria di Sesto, c’è la fondazione Itaca Onlus, una realtà trentennale che ha l’obiettivo di stare vicino a persone con handicap, motorio e psichico, e alle loro famiglie. L’associazione nacque da un’idea del presidente Andrea Farnè. In Itaca, che ha ad ora vari distaccamenti anche in Romagna e a Pesaro, si svolge l’attività di intrattenimento e di recupero di anziani e di persone diversamente abili sia in forma autonoma che in convenzione con l’Ausl e con alcuni comuni limitrofi. Sono oltre 10mila i soci che sostengono questa realtà sociale. Prossimi appuntamenti saranno l’inaugurazione del secondo mezzo per il trasporto di disabili e famiglie e un libro sulla Fondazione.

"La parte principale della nostra attività di volontariato sono i ’Laboratori H’ che aumentano sempre più di anno in anno con l’intento di abbinare il recupero fisico al divertimento e al rituale pranzo insieme del martedì e del giovedì - racconta Farnè -. Il tutto con una frequenza di tre o quattro presenze settimanali. Gli interventi di sostegno sono stati nell’ultimo anno circa un migliaio e hanno riguardato il sostegno alimentare, il vestiario, l’acquisto di ausili, l’accompagnamento, l’assistenza in strutture ospedaliere, l’assistenza nella compilazione di documentazione e richieste ai vari enti preposti ed infine i contributi annuali a realtà con le quali collaboriamo e che da sempre assistiamo. Nel nostro modo di operare, con ovviamente tutti i limiti che caratterizzano il nostro lavoro di volontariato, cerchiamo sempre di collaborare con altre realtà similari alla nostra quali l’Avis, l’Aism e l’Aisa che spesso ci affiancano e ci sostengono con proposte ed iniziative con la stessa finalità". Tante le attività che si svolgono nella sede di Itaca anche per tutta la popolazione: corsi di pasta fresca, corsi di kangoo jumping, corsi di inglese per piccoli, ma anche per adulti. Su chiamata è, poi, anche presente uno psicologo (per tutti i cittadini).

Zoe Pederzini