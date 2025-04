Un nuovo spazio di ascolto per gli adolescenti

In un periodo storico in cui, come testimoniano le cronache locali, il disagio giovanile dilaga, l’Unione Reno Galliera ha deciso di creare uno spazio di ascolto per adolescenti. Gli spazi di ascolto per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni partono a maggio. Il nuovo servizio viene erogato dal Centro per le famiglie distrettuale.

Il Centro per le Famiglie del Distretto Pianura Est amplia la propria offerta col servizio rivolto a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 17 anni residenti nei Comuni del territorio, ovvero Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale. A partire da maggio, sarà attivato uno spazio di ascolto gratuito e ad accesso libero. Un ambiente in cui le ragazze e i ragazzi potranno ricevere sostegno da professionisti qualificati attraverso colloqui individuali e partecipare ad attività di piccolo gruppo, pensate per favorire la socializzazione e lo sviluppo di competenze in un contesto accogliente e non strutturato. In linea con la missione del Centro per le Famiglie, il nuovo spazio intende essere un servizio di prevenzione del disagio, dedicato a supportare chi vive difficoltà scolastiche, relazionali o legate alle fasi di crescita.

Il servizio sarà attivo quattro giorni a settimana in otto sedi distribuite sul territorio: presso gli spazi del Centro per le Famiglie o all’interno delle scuole, sempre in orario extrascolastico, nei Comuni di Argelato, Baricella, Budrio, Granarolo dell’Emilia, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni che il Centro per le Famiglie del Distretto Pianura Est, operativo dal 2020, promuove per sostenere i nuclei familiari, offrendo informazione, orientamento e supporto alla genitorialità, in stretta collaborazione con i servizi territoriali.

Per un colloquio individuale basta prendere appuntamento con il Centro per le famiglie distrettuale chiamando il numero 333 6296526. Per le attività di gruppo è possibile iscriversi in autonomia compilando il form online di iscrizione oppure, di nuovo, contattare il Centro per le famiglie distrettuale allo stesso numero.

z. p.