Un nuovo spazio per i ragazzi

‘Vieni a conoscere il nuovo spazio giovani Bunker’. E’ il nome dell’iniziativa in programma venerdì, dalle 16 alle 18, a San Matteo della Decima, in via Sicilia. Si tratta del nuovo luogo di ritrovo per ragazzi dai 12 anni aperto ogni venerdì pomeriggio. Per l’occasione ci saranno nuovi giochi da scoprire e la merenda assieme agli educatori. L’ingresso è libero e l’iniziativa rientra nel progetto educativo di prossimità ‘Noi ci siamo!’ promosso dal Comune di Persiceto, in collaborazione con l’associazione Strade e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

Nato in collaborazione con la Regione - per trovare spazi sicuri per i giovani assieme ad azioni integrate contro la marginalità e la devianza giovanile - il progetto ‘Noi ci siamo’ si è concentrato sui giovani dai 12 ai 17 anni.