Un nuovo stabilimento per la Marzocchi Pompe

Marzocchi Pompe spa si allarga ed acquisisce un nuovo capannone intorno alla sua sede storica di Zola Predosa. L’annuncio pochi giorni fa da parte dell’amministratore delegato Gabriele Bonfiglioli, al vertice dell’azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni.

"L’acquisizione del nuovo immobile rappresenta un ulteriore importante tassello nel nostro piano di unificazione dei due stabilimenti produttivi di Zola -spiega Bonfiglioli- Con questa operazione abbiamo anche voluto dare un segnale concreto di quanto crediamo nella crescita futura di Marzocchi Pompe, operazione fatta, in particolare, in un momento non molto brillante per tutto il settore industriale" dice a proposito dell’acquisto del nuovo stabilimento di 2.500 metri quadrati, dei quali mille coperti, in via Calari 9, adiacente a quello attualmente in uso in via Grazia 2). Operazione che vale poco più di un milione di euro e che va ad estendere ancora il complesso industriale nel quale l’azienda aveva acquisito altri due immobili ad ottobre 2022 e nel luglio 2023. Nelle intenzioni dell’azienda, si legge nel comunicato, l’acquisto del nuovo stabilimento consentirà a Marzocchi Pompe numerosi vantaggi. Da un punto di vista logistico, la nuova struttura permetterà di riunire in un unico polo tutto il magazzino dei componenti che servono all’azienda per produrre i suoi oltre 20mila codici attivi di prodotto finito, rendendo decisamente più snelle ed efficienti le operazioni di alimentazione dei reparti produttivi. In secondo luogo, la ristrutturazione di questo immobile, comprensiva di un’estensione dell’impianto fotovoltaico già in essere, avrà poi un effetto positivo dal punto di vista dell’impatto ambientale, facendo quindi proseguire il cammino aziendale verso l’autosufficienza energetica.