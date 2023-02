Un nuovo ’tetto’ per il tennis Sostituita la copertura dei campi

Sono stati ultimati gli interventi di sostituzione dei teloni esterni che coprono i due campi da tennis di via Romilly Sur Seine. Infatti, la copertura precedente a causa dell’usura non era ormai più adeguata per garantire un efficiente riscaldamento dell’impianto sportivo e la necessaria protezione dagli eventi atmosferici. A fine 2022 l’amministrazione ha approvato l’intervento di manutenzione straordinaria per la fornitura e la posa di membrane in pvc a copertura delle strutture esterne dei campi da tennis. I lavori sono stati affidati a una ditta specializzata per un costo complessivo di circa 68 mila euro.

L’impianto è gestito dall’Asd Tennis Medicina in convenzione con il Comune. Attualmente l’associazione allena circa 100 bambini e ragazzi e 80 adulti iscritti ai diversi corsi. Nell’ultimo periodo l’associazione registra anche un aumento di partecipazione dei genitori che, portando i figli ad allenarsi, hanno deciso di provare per la prima volta questo sport. "Continuiamo a investire sulla riqualificazione e sull’efficientamento energetico degli impianti sportivi del nostro territorio – afferma il sindaco Matteo Montanari –. Sono contento della collaborazione e del buon lavoro che sta facendo il Tennis Medicina, che è tornato ormai ai numeri pre-covid. Medicina è Città dello Sport e questi interventi confermano l’impegno dell’amministrazione nel voler investire ancora sul benessere e la socialità dei nostri ragazzi".

A parlare, poi, di questa novità con soddisfazione è Stefano Gherardi, maestro di tennis e presidente del Circolo Tennis Medicina: "Dal 2006 gestiamo il Circolo Tennis di Medicina in convenzione con il Comune e da subito la collaborazione con l’amministrazione è stata molto stretta. A metà del 2022 i teloni esterni dei campi hanno ceduto per via di un deterioramento dovuto ad anni di utilizzo e ciò ha reso per noi difficile l’attività sportiva. Attualmente abbiamo un giro importante nella la scuola sia di bambini che di adulti che vengono a giocare anche privatamente".

Il presidente Gherardi, poi, aggiunge: "Ci siamo confrontati con l’amministrazione comunale che in tempi molto brevi è riuscita a sostituire i teloni, finanziando completamento i lavori. I tempi stretti con cui la sostituzione è avvenuta ci ha permesso di non chiudere la scuola tennis per un periodo prolungato, in soli 5 giorni sono stati conclusi gli interventi. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e ringraziamo molto l’amministrazione che è così vicina allo sport di Medicina".

Zoe Pederzini