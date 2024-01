Un omaggio al dialetto

Omaggio al dialetto bolognese che si parla nella valle del Samoggia e al suo studioso più valente oggi alle 16 all’Ecomuseo della collina e del vino nel borgo di Castello di Serravalle. L’associazione culturale Terre di Jacopino con la Fondazione Rocca dei Bentivoglio hanno infatti promosso la ristampa della più autorevole ricerca linguistica sulla valle del Samoggia ad opera di Silvio Montaguti (foto), morto otto anni fa, poco dopo avere dato alle stampe il libro sul dialetto bolognese del contado. Nel corso dell’incontro si alterneranno momenti di approfondimento delle parole e delle espressioni caratteristiche emerse nel corso di una ricerca sul campo durata una vita. Di questi aspetti parleranno i relatori e in particolare Pietro Ospitali che in questo libro ha curato una originale appendice dedicata ai soprannomi, o ‘nomignoli’ con i quali tutti o quasi i bazzanesi venivano più o meno affettuosamente marchiati per tutta la vita. Spazio poi alla compagnia L’aj strèca un po’, nella quale Montaguti militò per tutta la sua vita insieme a Renzo Franchini, del quale in appendice vengono riprodotte due memorabili zirudelle.