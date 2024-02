Un operaio per il montaggio della carpenteria metallica

Nella zona di Sant’Agata Bolognese, l’azienda Zanfi&Bruni srl è alla ricerca di una figura per il montaggio delle strutture in carpenteria metallica, che sarà la mansione principale, della saldatura ad Arco sommerso e della saldatura Mig e Mag. In più, la figura dovrà occuparsi anche del taglio delle piastre con la macchina taglio Plasma. È preferibile essere disponibili a lavorare in squadra, cioè in gruppo con altre persone. È preferibile aver conseguito la licenza media. Necessario il possesso della patente di guida di tipo B ed essere automuniti.

La proposta è aperta a uomini e donne e l’offerta è di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno. Gli orari sono i seguenti: dalle 08 alle 12 e dalle 13 alle 17. Non sono quindi previsti turni.

Il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici, e sono previste trasferte in tutta Italia. Non è indispensabile l’esperienza lavorativa pregressa di almeno un anno.