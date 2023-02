Un ‘Orto dei piccoli’ per Lorenzo Bastelli

Nasce l’Orto dei piccoli. In via Fioravanti 68, alla Casa di Quartiere Fondo Comini, è stato presentato e inaugurato lo spazio destinato alle bambine e ai bambini della fascia 0-5 anni ed è stato realizzato dalla Fortitudo per il Sociale aps nell’ambito di Casa di Rubik. Lo spazio è stato dedicato a Lorenzo Bastelli, il giovane deceduto poco tempo fa per un sarcoma e che era salito all’onore delle cronache per l’appello materno a inviargli lettere.

Alla presentazione hanno partecipato Federica Mazzoni, presidente del Quartiere Navile, Adalberto Bocchi, presidente Casa di Quartiere Fondo Comini, Giorgio Archetti presidente Fortitudo per il Sociale aps, la famiglia Bastelli e in rappresentanza della Fortitudo Matteo Gentilini, Luca Dalmonte, Ygor Biordi e il presidente Valentino Di Pisa. Proprio dalle parole del presidente Fortitudo è emersa la volontà di dedicare un seggiolino del PalaDozza a Lorenzo.

"La Fortitudo non è solo basket, ma è soprattutto un’attività per il sociale, dogma importantissimo che ci permette di restare collegati con la società e favorire la solidarietà. Ringrazio i volontari che hanno permesso tutto questo. Lorenzo era un grande tifoso della Fortitudo, giocava però in una squadra gemellata alla Virtus. Andava in trasferta con una sciarpa della Fossa, e noi per questo vogliamo dedicare un seggiolino a lui, invitando la famiglia al PalaDozza".