Un padre di famiglia: "Piove in casa. Aiutateci a uscire da un incubo"

Piove fuori, ma piove anche in casa. Notti e giorni da incubo per Rahman Mahbubur, da sua moglie Ripa e dai suoi due figli. Una intera famiglia che abita in una casa popolare di via Naldi, quartiere Barca, a poca distanza dal corso del Reno. Ma non è il livello raggiunto dal fiume a preoccuparli, perchè non è una novità che l’acqua copiosa caduta dal cielo a casa loro non si ferma sul tetto, ma filtra abbondantemente di sotto, in camera, in corridoio e nel bagno del loro appartamento. E questo da almeno due anni. Così che ogni volta che piove papà Rahman e mamma Ripa trascorrono ore e ore a sistemare pentole, secchi, barattoli e contenitori di ogni natura per raccogliere l’acqua piovana che bagna i mobili, il letto, i tappeti, il pavimento, arrivando qualche volta a infiltrarsi anche al piano inferiore. La loro prima preoccupazione è quella di proteggere il letto e gli spazi dei due figli che a ogni pioggia assistono impotenti a una piccola alluvione domestica che con l’umidità e le muffe prolunga i suoi effetti per settimane a seguire. Una situazione insostenibile che ha indotto il capofamiglia, operaio di 46 anni originario del Bangladesh regolarmente occupato in un’azienda metalmeccanica di Zola, a chiedere ripetutamente, ma inutilmente, l’intervento di Acer. Il ‘padrone di casa’ che ha ricevuto mail, foto, pec, segnalazioni a ripetizione, inoltrate anche dal datore di lavoro, che si è fatto interprete del disagio di tutta la famiglia che vive in condizioni malsane, tra intonaci sbriciolati, puzza di muffa, invasione di insetti. "È venuto un tecnico che per ragioni di sicurezza ha disattivato alcuni punti luce a soffitto fradici di acqua. Ci ha detto che sarebbe tornato e invece non abbiamo più visto nessuno" racconta deluso Rahman. Più duro il suo datore di lavoro che non si spiega le ragioni di tanta trascuratezza e assenza di cura del patrimonio pubblico, che qui vanta progettisti di rango come Vaccaro, Gresleri, Trebbi, Zacchiroli. E che si era anche offerto di sistemare direttamente il tetto o anche di acquistare l’appartamento per conto del suo dipendente. "Ci hanno vietato di intervenire e alla fine ho chiesto di essere trasferito. Stiamo male, ma credo sia giusto continuare a pagare lo stesso l’affitto (415 euro il mese), chiedo solo di uscire da questo incubo" conclude Rahman. Acer Bologna riconosce che "vi è un’effettiva necessità di manutenzione straordinaria: occorre rifare tutto il coperto ma, essendo un edificio di proprietà mista pubblico-privato, si è ancora in fase di programmazione con il Comune sugli interventi da fare. Nel frattempo, è già in corso la procedura di cambio alloggio d’ufficio del nucleo del signor Mahbubur", dichiara il gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Gabriele Mignardi