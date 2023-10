Un paese in lacrime per Nicola Turrini

Si tengono oggi alle 16, alla casa funeraria Parini di Bazzano, le esequie di Nicola Turrini, il cinquantenne morto per arresto cardiaco mentre domenica scorsa in bicicletta percorreva la via di Tiola, nel tratto che dal fondovalle della provinciale valle del Samoggia, si dirige in salita impegnativa verso il borgo di Tiola. Il malore, improvviso e fatale, lo ha colto poco prima delle 10 e quando sono arrivati i sanitari del 112, con ambulanza e auto medica, per lui non c’è stato nulla da fare. Dipendente di Intertaba e poi di Philip Morris, era residente a Bazzano, e da lì era partito domenica mattina in sella alla sua bicicletta. Un mezzo che da alcuni anni aveva sostituito la sua precedente passione per la motocicletta.

"La considerava più sicura della moto. E invece il destino è stato crudele con lui, che è stato mio collega in Intertaba – ricorda il sindaco di Zola Davide Dall’Omo –. Un collega ideale; capace, sincero, trasparente, mai sopra le righe, sempre disponibile e buono d’animo, fin troppo", ha scritto Dall’Omo ieri sera in un post che ha dato voce allo sconcerto delle tante persone sorprese e dispiaciute per la notizia del decesso, di cui hanno scritto gli amici del gruppo ciclistico Mtb-Bazz’anta: "Doveva essere un week-end strepitoso con le ultime foto e video del Roc d’Azur da una parte, e dall’altra parte tu come inviato appassionato alla Savigno Race, e invece... E invece un crudele destino ti ha portato via, presto, troppo presto, e ingiustamente. Questo gruppo senza di te non sarà più lo stesso, sappiamo che tu avresti voluto che continuassimo, e lo faremo, ma per ora ci fermiamo. Ti ringraziamo per il tuo entusiasmo, la tua positività di fronte alle strane idee di uscite o salite che ti proponevamo", hanno scritto nel messaggio di congedo prima di abbracciare la moglie Franca e le figlie Matilde e Beatrice.

g. m.