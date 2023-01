Un panino per contribuire a sfamare un bimbo Accordo tra ’Ciao Kebab’ e Save the Children

Un panino può contribuire a sfamare un bambino lontano chilometri, o a costruire case e ospedali. L’esempio lo lancia lo storico locale ‘Ciao Kebab’ in via Centotrecento 24, prima ‘Gerusalem kebab’. Una partnership con Save the Children che consentirà ai clienti, fino a domani, di contribuire a una buona causa: ogni piatto ordinato servirà ad aiutare un bambino che cresce in condizione di difficoltà nei Paesi bisognosi del mondo. Niente minimi d’ordine o limiti per scontrino, ogni prodotto richiesto in cassa contribuirà alla causa. E l’iniziativa comprende anche i prodotti ordinati con consegna a domicilio tramite piattaforme di delivery. Il ricavato totale verrà donato a Save the Children, che potrà agire costruendo scuole e portando cibo e una migliore qualità di vita ai più piccoli. "Abbiamo deciso di includere anche le nostre consumazioni per dare un ulteriore contributo alla causa anche se i nostri pasti, così come gli omaggi, non prevedono un’entrata – sottolinea Omar Shihadeh, titolare di Ciaokebab –. In un momento delicato come questo, è importante impegnarsi tutti al massimo per fare qualcosa di concreto". Era il 1991 quando Jamil, piccolo imprenditore, decise di aprire il suo locale e realizzare il sogno di portare la cucina palestinese sotto le Torri, importando tra i primissimi in Italia kebab e falafel. Oggi suo figlio Omar porta avanti l’impegno e la tradizione del padre mischiandola con la sua cultura italiana: una ricetta tramandata di generazione in generazione, con ingredienti di qualità e passione. Per partecipare all’iniziativa basta recarsi al locale, aperto tutti i giorni dalle 12.30 alle 15 e dalle 19.30 alle 22.30. Info: ciaokebab.it | [email protected]

Francesco Moroni