Un Papa indimenticabile: "Era il baluardo della pace. Sarà difficile sostituirlo"

Dalla Basilica di San Petronio, tra i tanti turisti affollati, una signora dal passo svelto e con occhiali da sole scuri sta per entrare in chiesa: "Sto andando a dire una preghiera per Francesco", rivela con la voce rotta. Dall’emozione, non riesce a dire altro. Ieri, il giorno di Pasquetta, si è trasformato in una data che difficilmente verrà dimenticata: Papa Francesco, all’età di 88 anni, è morto. A descrivere bene il "sapore" di questa giornata è Anna Cinque: "È un giorno particolare, che ricorderemo tutti: sicuramente un Lunedì dell’angelo indimenticabile. La scomparsa di Papa Francesco ci fa riflettere: rimangono il suo ricordo e le sue azioni. Sono contenta che sia andato in pace, ne aveva tanto bisogno. Penso che in tutti noi ha lasciato un segno profondo". Nonostante le sue condizioni di salute fossero note da tempo, la notizia della morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando un vuoto nel cuore di molti. "Sono tristissima, l’unico baluardo della pace è morto. È stato un duro colpo soprattutto perché pensavamo che fosse in ripresa e riuscisse a superare la malattia", afferma con commozione Valeria Campagni. Non sono solo i fedeli ad avere di Bergoglio un ricordo piacevole, ma anche atei o agnostici. Infatti, tante persone comuni hanno riconosciuto in Jorge Mario Bergoglio, prima ancora che nel Papa, un uomo umile. Primo pontefice proveniente dal Sud del Mondo – e forse anche per questo sempre dalla parte dei più deboli – e primo gesuita, il suo pontificato, iniziato nel 2013, è stato segnato da un forte impegno per la giustizia sociale, la lotta alla povertà, la tutela dell’ambiente, i diritti LGBTQ+ e la trasparenza nella Chiesa. Ma come verrà ricordato Papa Francesco? Per molti è stato un Papa di rottura, inclusivo e rivoluzionario. Ne è convinto Adriano Giametta che, pur dichiarandosi agnostico, lo ha sempre stimato "per la coerenza con cui ha incarnato la cultura gesuita caratterizzata da grande apertura mentale e dialogo anche con chi la pensa diversamente". Gli fa eco Mara Dini che aggiunge: "Papa Francesco ha fatto tanto nel suo lungo pontificato, non solo per la Chiesa ma soprattutto per le persone. C’era sempre per la gente comune e aveva sempre una parola di speranza. Lo ricorderemo perché non si stancava mai di diffondere il suo messaggio di pace. Credo che in questi anni complicati è stato un vero e proprio faro". A chi lo ha definito "anti-papa" o "papa mai eletto", risponde Silvio Borgese: "Ho sempre contestato chi lo definiva un ’anti-papa’. Al contrario, è stato sempre in perfetta sintonia con il messaggio cristiano. È stato un rivoluzionario progressista, un ponte tra Wojtyla e il nuovo millennio. Inoltre, le sue encicliche sulla pace, sull’ambiente e sulla famiglia sono indimenticabili". C’è però anche chi, pur apprezzandone il coraggio, sottolinea quanto sia difficile cambiare davvero la Chiesa. "Papa Francesco è stato una persona unica perché ha tentato di modificare l’atteggiamento della chiesa su molti fronti – dice Michele Borgia –. Ha lottato contro tutte le ingiustizie e le piaghe del mondo e anche della Chiesa, come la corruzione e la pedofilia, ha un grande merito per tutto questo. Credo però che non ci sia riuscito del tutto, la chiesa è difficile da cambiare e forse un pontificato non basta". Ora si apre una nuova fase, tutta in salita, per la Chiesa Cattolica. "Sarà difficile sostituire Papa Francesco", commentano in molti. C’è chi spera che il nuovo Papa continui sulla scia di Francesco, evitando derive più conservatrici. E il nome che rimbalza sulle bocche di tanti è già quello dell’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei: "Spero tanto che il successore sia Matteo Zuppi – confessa incrociando le dita Fabrizio Fornera –. Sarebbe una scelta di continuità".