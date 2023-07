Un paracadute per i campi in ginocchio

Stretta tra crisi energetica e scarsa remunerazione, per i produttori la coltivazione di frutta (ma anche ortiva) sta correndo gravi rischi.

Questo settore va aiutato non con le elemosine o gli spot, ma attraverso piani strutturali che consentano di arrivare a un giusto equilibrio fra produttori e filiera di vendita fino alla Grande distribuzione che spesso detta legge sui prezzi senza troppe mediazioni. In questi giorni Confagricoltura Emilia Romagna ha diffuso un’analisi allarmante che dimostra come la frutticoltura sia in caduta libera e continui a perdere superfici coltivate. Negli ultimi 20 anni in Emilia Romagna sono andati persi 18 mila ettari, da 66 mila si è passati agli attuali 44 mila. Le sberle maggiori le hanno prese le pesche tradizionali che negli ultimi 12 mesi hanno subito una contrazione del 6,5% e le nettarine del 3,6%. Anche le albicocche piangono con un -3,3% insieme alle pere che registrano un -7.8%. Col clima impazzito e l’arrivo di parassiti sempre più aggressivi i produttori patiscono un rischio d’impresa ormai fuori controllo senza poter intervenire direttamente sui propri margini di ricavo. Qualcosa bisognerà pur fare per evitare il tracollo di un intero settore che a Bologna e provincia vanta tradizione e business da difendere. Si fanno piani per tutto, adesso è ora di dare una mano all’agricoltura. Non c’è bisogno di un commissario straordinario. Basta che chi ne ha titolo si sieda intorno a un tavolo con i rappresentanti delle associazioni agricole (tutte insieme) per partorire idee concrete.

