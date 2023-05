Un parco dai semi degli alberi monumentali

Il bosco di Castel de Britti, a San Lazzaro, è ora realtà dopo una lunga progettazione e una meticolosa realizzazione. In via degli Orti è stato, infatti, completato l’intervento di forestazione che nel tempo rinverdirà l’area e riqualificherà la zona anche sul piano paesaggistico. Grazie al finanziamento della Regione Emilia Romagna di 49mila euro, che ha premiato il progetto presentato dal servizio Ambiente del Comune di San Lazzaro, è stato realizzato un nuovo bosco di circa due ettari composto da alberi e arbusti autoctoni. Il finanziamento ha consentito di realizzare anche una fascia boscata in via Martiri del Lavoro, sempre a San Lazzaro, con l’obiettivo di mitigare gli effetti ambientali del traffico.

Sempre in questa area l’amministrazione comunale di San Lazzaro ha dato, inoltre, la disponibilità a dare vita, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, l’ente Parco dei Gessi e l’associazione Patriarchi, al ‘Parco delle Piante Madri’, un spazio verde in cui verranno messe a dimora le piante figlie dei semi degli alberi monumentali d’Italia: un progetto che permetterà di conservare il patrimonio genetico delle piante centenarie più belle d’Italia.

Si tratterà prevalentemente della piantagione di querce, gelsi e cipressi, alberi che si distinguono per la loro bellezza e per il valore che sanno creare con il loro portamento sul piano paesaggistico.

"L’intervento che abbiamo realizzato rappresenta uno straordinario investimento per il futuro a tutela del paesaggio e della biodiversità - sostiene con soddisfazione l’assessore all’Ambiente di San Lazzaro Beatrice Grasselli - .

Intervenire sulla riforestazione significa infatti contribuire a migliorare nel tempo la qualità del suolo e dell’aria oltre a creare bellezza. Un insieme di valori fondamentali per la qualità della vita di una comunità in cui credeva anche il forestale Agostino Barbieri, scomparso un anno fa. Per questo abbiamo pensato di intitolare proprio a lui questo nuovo intervento".

Zoe Pederzini