Un parco dedicato alle vittime del Covid

Un inizio di settimana emozionante quello di Malalbergo. Lunedì, infatti, è avvenuta l’intitolazione del parchetto di via Mezzetti ‘Alle vittime del Covid’. Il 4 settembre, però, non è una data casuale: sarebbe stato, infatti, il giorno del compleanno di Gianluca Negrini, il 20enne di Malalbergo morto di per il Coronavirus. E proprio per lui l’amministrazione comunale ha voluto, durante l’intitolazione del parchetto, apporre una targa ai piedi dell’ulivo, che era stato piantato questa primavera. Gianluca Negrini è cresciuto ad Altedo, con una splendida famiglia, affrontando le avversità della vita circondato dall’amore dei suoi cari e restituendo infinito affetto alle tantissime persone che lo conoscevano e frequentavano. Gianluca è morto il 6 gennaio 2021, a causa del Covid, a soli 20 anni.

Ne parla il sindaco di Malalbergo Monia Giovannini: "La scomparsa di Gianluca è stata una perdita dolorosa per tutta la comunità; siamo stati vicini alla famiglia in questi anni difficili. Fin da subito la mamma e il papà di Gianluca, Emanuela e Giampaolo, avevano espresso il desiderio di poter fissare il ricordo di Gianluca con un’iniziativa nel parco di via Mezzetti ad Altedo, dove lui è cresciuto giocando con i fratelli Tommaso e Giulia. Gianluca rimarrà sempre nei nostri cuori, per il suo sorriso, per la voglia di comunicare e stare insieme alle persone, scambiando idee ed emozioni, è anche il ragazzo che ci ricorda il momento più drammatico dal punto di vista sanitario e sociale degli ultimi decenni: la pandemia. Abbiamo perso tantissimi affetti, abbiamo vissuto la paura, l’isolamento, il timore di abbracciare i nostri cari, la crisi sociale ed economica, la chiusura di attività, la perdita del lavoro".

Il primo cittadino, poi, aggiumnge: "Ma in questo ultimo anno abbiamo iniziato a rialzarci, con forza, coraggio, amore, speranza. Credo che dobbiamo ricordare per sempre quello che abbiamo passato tutti quanti ed essere consapevoli del cammino che stiamo facendo, pur tra le ancora innumerevoli difficoltà che ci troviamo ad affrontare. La volontà di questa amministrazione è stata quella di raccogliere il desiderio della famiglia di Gianluca, perchè il suo ricordo non è solo personale ma anche collettivo".

z.p.