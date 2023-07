Un parco per Leonida Paterlini, il maestro del coro

Un parco intitolato all’indimenticato direttore del coro. In occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione del Coro ‘i Ragazzi Cantori di San Giovanni - Leonida Paterlini’, il parco tra via Muzzinello e via Bologna di Persiceto, l’altro giorno, è stato intitolato a Leonida Paterlini (1928 - 2010), direttore, anima, trascinatore del coro dal 1975 al 2005. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Lorenzo Pellegatti, il parroco don Lino Civerra e per il coro il maestro Marco Arlotti e i coristi (nella foto). Nel gennaio del 1973 nacque ufficialmente il coro di voci bianche ‘i Ragazzi Cantori’. La svolta arrivò nel 1975 quando il direttore del coro di allora, il maestro Giorgio Bredolo, che aveva già assunto una certa notorietà con questo coro di voci bianche, ricevette un’importante offerta di lavoro a Milano e decise di trasferirsi. Il coro rischiò di disperdersi ma, dopo alcune insistenze, Paterlini accettò di assistere a un’audizione del coro e ne rimane affascinato.

Da allora si tuffò anima e corpo nello studio e nella preparazione musicale. Fu Paterlini a coniare la nuova denominazione ‘i Ragazzi Cantori di San Giovanni’. Dal 1980 il coro iniziò a partecipare con successo a rassegne e concorsi. Nel 2005 Paterlini fu costretto a smettere di dirigere il coro per motivi di salute ma continuò a seguirlo fino alla morte.

p. l. t.