Un piano per risvegliare il commercio in centro

Rilanciare la vocazione commerciale del territorio e ottimizzare gli impatti delle future scelte urbanistiche sull’assetto distributivo. Sono questi gli obiettivi del progetto "Vergato al centro – percorso di marketing urbano per la valorizzazione del commercio". Si tratta di un’iniziativa promossa dal Comune di Vergato in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna e nasce dalla volontà di costruire una nuova prospettiva di mercato e di sviluppo per l’economia di prossimità locale, con particolare riguardo all’area del centro storico.

"La scelta di avviare questo percorso – dice il sindaco Giuseppe Argentieri – nasce dalla consapevolezza che il commercio urbano, in particolare del nostro centro storico, sta attraversando un periodo di forte difficoltà. Siccome è in realizzazione il nuovo Piano urbanistico generale abbiamo ritenuto opportuno rivolgerci a società specializzate in marketing urbano anziché tentare sperimentazioni empiriche che non sempre portano gli effetti auspicati".

Il progetto ha preso il via nelle settimane scorse e si articola su più step. Ad una prima analisi della rete commerciale, è seguito l’avvio di un’indagine delle abitudini di acquisto rivolta alla popolazione, condotta sia con interviste in loco sia con un questionario online. Da una prima elaborazione dei dati, Vergato si conferma punto di riferimento per un territorio che va oltre i confini comunali con gli intervistati che fino ad oggi provengono per il 40% dall’esterno del capoluogo e tra questi circa il 30% arriva da fuori Comune.

"Quella commerciale è una delle funzioni fondamentali del centro storico di Vergato – aggiunge Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna –. Le reti di prossimità giocano un ruolo essenziale non soltanto sul versante distributivo e di servizio ma anche su quello sociale, rappresentando un presidio per la qualità della vita dei nostri paesi e delle nostre città. Come Confcommercio Ascom Bologna abbiamo voluto costruire insieme al Comune di Vergato un percorso col preciso obiettivo di rafforzare e rilanciare il tessuto dei servizi di prossimità".

"Da diversi anni assistiamo a un impoverimento del tessuto commerciale – afferma Carla Antonelli, presidente Ascom Vergato – è giunto il momento di fare uno sforzo comune per restituire competitività ai servizi di prossimità esistenti". La seconda parte del progetto si concentrerà su un’analisi degli impatti delle future scelte urbanistiche sul Terziario di mercato, con focus sul nuovo Centro di Mobilità e il progetto di riqualificazione del centro storico. Occuperà poi il momento centrale dell’intero progetto la fase di coinvolgimento di imprenditori nel percorso di progettazione partecipata per elaborare proposte in tema di marketing urbano.

Massimo Selleri