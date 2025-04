Un ’piccolo mondo’ che nasce per errore

I piccoli personaggi che abitano le tele di Giovanni Mercatelli sono ritagli di fotografie anni Sessanta. Attorno a quei frammenti di vita passata, l’artista bolognese, 28 anni, ricostruisce un ‘piccolo mondo’, spesso autobiografico. Il titolo della mostra, allestita alla Galleria Forni fino al 3 maggio, è, appunto, ‘Dal mondo piccolo’. "Stavo guardando il film ‘La casa dalle finestre che ridono’ di Pupi Avati. Ogni volta che lo vedo, prima che diventi un horror – sorride Mercatelli –, mi affascina il ritratto del paesino di campagna autosufficiente: un piccolo mondo, colorato e felice".

Lo stesso che appare nelle sue opere, ogni volta che cerca di sottrarre i volti di quelle figure ritagliate all’oblio. Pezzetti di fotografie che arrivano dalla collezione di Giuseppe Savini (curatore della ‘Bologna Fotografata’ che fu allestita nella galleria del Modernissimo). Anche la città è protagonista degli scenari in cui realtà e immaginazione si mischiano. Perché nonostante abbia vissuto e studiato tra Olanda e Stati Uniti, "Bologna rimane la mia culla, il mio nido, la mia fonte d’ispirazione", racconta Mercatelli. La tela ‘capostipite’ dell’esposizione è ‘Leviatano’, proprio come l’opera del filosofo inglese. "Thomas Hobbes ipotizzava lo Stato politico come una creatura orribile, il cui corpo era composto dai cittadini – spiega l’artista –. Così, nella mia tela, le teste ritagliate sono collegate tra loro nel grande cappello di un bambino-mostro".

I ‘mondi piccoli’ nascono sempre da errori. "Lavoro in maniera impulsiva – prosegue – Solo quando sbaglio, mi si aprono nuove possibilità di estetica e vado avanti finché sulla tela non prende forma un ricordo". È il caso dell’opera ‘Il signore della giostra’, in cui il carosello in questione è quello dei Giardini Margherita, dove Mercatelli, assieme alla nonna, trascorreva i pomeriggi della sua infanzia.

Amalia Apicella