Un pieno di ’corti’ dedicati all’acqua

’Un fiume di idee’ è il titolo della dodicesima edizione del Movievalley Fest al via oggi con un pieno di corti dedicati alla sostenibilità e al tema dell’acqua. L’opening sarà al cinema Odeon alle 21,15 con proiezione di ’The Great Overflow. L’acqua è vita’ del regista svedese Magnus Fredriksson, che sarà in collegamento per parlarne e ’Water Hunters’ di Salvatore Centoducati. "La serata – spiega Maria Grazia Palmieri, ideatrice del festival – sarà tutta incentrata sull’ acqua, sul suo uso consapevole, ma anche sulle idee per tutelare l’ambiente e su come le immagini di corti e spot possano avere un ruolo utile per indirizzare verso utilizzi più accorti". Le sezioni rimangono le consuete: international fiction, italian fiction, animazione internazionale e Green Fork, sezione che quest’anno si amplia alla sostenibilità a tutto tondo, quindi su ambiente, agricoltura, alimentazione, acqua, scelte di vita. A proposito di acqua, si sono attivate più collaborazioni con le scuole, anche grazie all’Ente Parchi dell’Emilia Romagna e a David Bianco responsabile delle biodiversità. Bambini e giovanissimi produrranno corti sull’argomento acqua, declinato in vari modi. La classe 3AL del Liceo linguistico Esabac di Casalecchio, ad esempio, ha confezionato per il festival un corto sulla Chiusa di Casalecchio. L’Istituto Alberghiero Veronelli di Valsamoggia invece tratterà il tema acqua e uso consapevole in cucina. Presidente di giuria anche quest’anno il due volte David di Donatello Daniele Ciprì, che attribuirà anche il riconoscimento alla migliore fotografia dei corti italiani. Altra importante novità è l’ interessante relazione con il Burbank International Festival che si sta tessendo con ottimi auspici.