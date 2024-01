Un pizzico di salato nella pasticceria di Luca Perego

L’interesse per il cibo, dolce o salato che sia, non conosce flessioni e gli chef dominano non solo i social, ma i canali tv. Come ad esempio Luca Perego, ovvero LuCake, classe ’95 e figlio d’arte (papà panettiere), che dal 2013 esplora il mondo dei social e dei blog con la ’mission’ di portare la pasticceria nelle case di tutti, spiegandone i segreti passo per passo. E si sa che seguire una ricetta in video è una cosa, ma averla in un libro è un’altra. Così domani alle 18 sarà alla libreria Ambasciatori di via Orefici per presentare ’LuCake. Il mio lato salato’.