Un playground per Marco. La dedica a Casa Virtus

Il playground di Casa Virtus Alfasigma, situato accanto alla storica palestra Porelli - da oltre quarant’anni casa degli allenamenti della società bianconera - è stato intitolato a Marco Lelli Ricci, giovane atleta di Granarolo scomparso in maniera prematura in un tragico incidente stradale nell’aprile del 2022. Marco ha vestito la maglia delle V nere fin da bambino, muovendo i primi passi nel mini basket fino ad arrivare nel settore giovanile. "La Virtus era come una seconda casa per lui – ricorda la mamma Silvia –. Questa palestra è stato un luogo che amava molto, un luogo in cui ha trascorso gran parte della sua vita. Un luogo in cui, insieme a chi continua a volergli bene, ha condiviso sia momenti di gioia sia di tristezza. Siamo onorati e orgogliosi che il campo porti il suo nome".

Erano tantissimi, tra familiari, amici, ex compagni di squadra e allenatori, riuniti in via dell’Arcoveggio 49/2 per rendere omaggio al ragazzo. Alcuni indossavano la maglia ‘Marco sempre nel nostro cuore’ con dietro il numero 32. La targa commemorativa recita ‘Cuore grande, mani gentili’. "Quello di oggi è un gesto tanto semplice quanto potente – afferma il sindaco Matteo Lepore –. Dedicare il campetto a Marco non è solo un modo per celebrare la sua memoria, ma anche per ringraziare la sua straordinaria famiglia. Perché decidere di rendere pubblico il proprio dolore, condividendolo con gli altri, è una delle cose più coraggiose che si possa fare".

"Intitolare il playground a Marco diventa l’occasione per ricordare una persona che continua a vivere nei cuori di tutti e che, d’ora in poi, avrà un posto speciale nella nostra città", aggiunge l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi. Alla cerimonia erano presenti anche l’amministratore delegato della Virtus Marco Comellini, che ha consegnato un gagliardetto della squadra alla famiglia, il vicepresidente Giuseppe Sermasi e una delegazione di rappresentanza del settore giovanile. "Per noi è un grande onore rendere eterno il legame tra Marco, la Virtus e questo campo – conclude Comellini –. Era parte della nostra famiglia. Questa intitolazione è il modo migliore per rendergli omaggio".