Un pomeriggio di giochi per i bambini Dalle 15 alle 18, Galleria Cavour 1959 ospiterà The Manga Bear Crew Goes Back To School, un evento organizzato da Emporio Armani per bambini dai 3 ai 10 anni. Un'area di gioco, festa e intrattenimento con tappeto adesivo colorato e tavolini per colorare e giocare.