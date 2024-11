Un pomeriggio insieme a teatro ’Ad alta voce’

Un appuntamento che coinvolge tutta la comunità nel segno della musica, della recitazione e della cultura, per ’stare insieme’ e allo stesso tempo raccogliere una nuova sfida: immergersi all’interno di uno dei temi più attuali e conosciuti, ma paradossalmente pieno di contraddizioni, fake news, e che pur costantemente sotto i riflettori, spesso offuscato da contraddizioni e disinformazione. L’evento offrirà l’occasione di approfondire il concetto di sostenibilità grazie alla partecipazione di artiste e artisti che porteranno la propria lettura e la propria riflessione su un tema da cui dipende la costruzione di un futuro più equo e rispettoso.

La serata di Ad alta voce all’insegna della sostenibilità e della cultura si terrà oggi alle 17, all’Arena del Sole.

"Il tema di scelto per questa edizione di Ad alta voce è coerente con l’agire della Cooperativa sia sul versante della sostenibilità che della cultura – dichiara Mario Cifiello, presidente di Coop Alleanza 3.0 –. Fare cultura non è solo uno slogan o un bel proposito, perché con le nostre scelte vogliamo praticarla".

A guidare gli spettatori sarà Sara Zambotti, co-conduttrice di Caterpillar su Radio2 che inviterà sul palco a condividere la loro visione e i loro sogni su un futuro e un Pianeta migliore: Anita Caprioli, attrice di cinema e di tv; la fumettista Josephine Yole Signorelli nota come Fumettibrutti; Casadilego, musicista e cantante; Nicola Lagioia, scrittore vincitore anche del Premio Strega; Eduardo Scarpetta, attore e vincitore del David di Donatello 2022. "Leggere ad alta voce – dice Zambotti –è una presa di posizione, è il momento in cui non siamo solo lettrici e lettori ma cittadine e cittadini che parlano alla comunità".

L’ingresso alla serata è libero, su prenotazione su adaltavoce.it.