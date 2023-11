"Un ponte tra comunità per sperare nella pace"

di Gianni Varani*

Altrettanto velocemente non ci accorgiamo di altre catastrofi umanitarie e ambientali e ci convinciamo che la guerra sia senza alternative. Le opinioni e le analisi geopolitiche alimentano, anziché guarire, lo scetticismo generale. Le verità è che nessuno sembra avere un’idea credibile e percorribile per uscire dal tunnel dell’odio e della guerra. Eppure c’è chi non si rassegna a questa impossibilità della pace. L’ostinazione della Chiesa cattolica nel chiedere ogni giorno rispetto umano, dialogo, solidarietà, fine delle ostilità sembra irrealistica e velleitaria, irrilevante nello scacchiere mondiale. Quindi a che servirebbe pregare o fare digiuni? Ce lo hanno realmente chiesto.

Qualche giovane amico ha confessato di sentirsi lontano dal dramma e di vedere i propri coetanei facilmente immersi nell’indifferenza o nel cinismo. E c’è chi insiste che occorre schierarsi, ‘tifare’ intransigentemente per una parte o per l’altra. Lo slogan o una bandiera sembra appagare le coscienze. Ma la realtà incalza e non si placa con manifestazioni o grida. L’unica posizione, pur priva di ‘divisioni armate’, che è parsa staccarsi da questa polarizzazione o da questo scetticismo indifferente resta, in ogni caso, quella di alcuni uomini di Chiesa e del Papa.

Questa posizione ci interroga, anche perché sembra adeguata non solo per giudicare e opporci alla guerra, ma per abbracciare tutta la vita con le sue sfide e le sue croci. Pensiamo a Matteo Zuppi, nel suo tenace tentativo di far dialogare le parti implicate nella guerra in Ucraina. O a Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, che è giunto a offrirsi in ostaggio per ottenere la liberazione degli ostaggi. Che cosa alimenta questa posizione umana, tenace e realistica, rispettosa di tutte le persone, capace di non cessare di sperare? L’abbiamo voluto chiedere direttamente a loro, a Zuppi e Pizzaballa. Stupendoci, dati i loro innumerevoli impegni e responsabilità, i due cardinali hanno accettato di dialogare con molti amici di Bologna, domani alle 21 (ci troveremo all’Europa Auditorium, assieme al giornalista Alessandro Banfi, su iniziativa delle associazioni Bologna Bene Comune, Incontri Esistenziali e Centro Culturale Manfredini). E così potremo rivolgere a loro i dubbi che ci affliggono e chiedere da dove trovano ragioni per sperare contro ogni speranza. Per chi lo ha proposto, questo incontro dal titolo ‘Anche se pare impossibile’, è una straordinaria occasione di manifestare, presenti, appoggio e stima per la missione che Zuppi e Pizzaballa portano coraggiosamente avanti per la pace, per non farli sentire soli in questa inderogabile ricerca.

*Direttore Associazione Culturale Incontri Esistenziali