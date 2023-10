Un portalettere per Poste Italiane

Poste Italiane ricerca in provincia di Bologna portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Per potersi candidare è sufficiente inserire entro il 30 ottobre la propria candidatura sulla pagina web del sito istituzionale di Poste (www.posteitaliane.it) nella sezione "Carriere" dedicata a "Posizioni Aperte" in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione. I candidati saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali. I requisiti richiesti per la candidatura sono il possesso di un diploma di scuola media superiore o diploma di laurea, anche triennale, e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza. Ci sarà tempo fino a martedì 31 ottobre, invece, per presentare la propria candidatura per svolgere il tirocinio forense in Poste Italiane: anche in Emilia-Romagna, infatti, d’intesa con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, l’Azienda offre l’opportunità a giovani praticanti avvocati di svolgere, presso la propria Funzione di Affari Legali, il praticantato professionale di cui all’art. 41 comma 6 della Legge n. 247 del 2012 (c.d. "Legge Forense"), finalizzato al conseguimento del titolo per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di Avvocato. Il tirocinio prevede l’affidamento dei praticanti avvocati alla Funzione Affari Legali operante nel territorio, in affiancamento e sotto la supervisione degli avvocati facenti parte della sopra citata Funzione e regolarmente iscritti presso l’Elenco Speciale "Ente Poste Italiane", istituito presso il Consiglio dell’Ordine.