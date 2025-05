Un porto sicuro per cavalli e asini. Apre i cancelli il Parco Equidi

Un posto unico nel suo genere quello nato nella campagne della Bassa. Sabato scorso il Comune di Minerbio ha ufficialmente inaugurato il Parco Equidi, un progetto nato dalla collaborazione tra l’amministrazione, la sezione Enpa di Bologna e il Servizio Veterinario dell’Ausl. La cerimonia ha avuto luogo in via Melo 1 e ha visto la partecipazione delle autorità locali e dei protagonisti che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante iniziativa.

Tra gli interventi, quello della sindaca di Minerbio Roberta Bonori, del referente regionale Enpa Gabriele Tossani e del veterinario del Servizio Ausl di Bologna Salvatore Scandurra. Il Parco Equidi nasce con l’obiettivo di offrire un rifugio sicuro e accogliente per cavalli, asini e altri animali, garantendo loro cura e protezione. Grazie all’impegno instancabile dei volontari della sezione Enpa di Bologna, il parco rappresenta un luogo di speranza per gli animali in difficoltà. Così la prima cittadina Bonori: "La tutela e il benessere degli animali rappresentano un dovere etico e una responsabilità civile che ogni amministrazione pubblica è chiamata ad assumersi. Prendersi cura degli animali significa promuovere una cultura del rispetto e della convivenza, valorizzando il ruolo che essi rivestono all’interno del contesto sociale e ambientale. E questo abbiamo inteso fare mettendo a disposizione gratuitamente l’area dedicata al progetto avviato in collaborazione con Enpa e Ausl".

z. p.