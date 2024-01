Un premio all’artista bianco del primo duetto interraziale

Durante l’edizione 2024 di Porretta Soul Festival, Billy Vera sarà premiato con il Sweet Soul Music Award 2024, per il contributo dato alla promozione e alla diffusione della musica soul e rhythm & blues. Il premio gli sarà consegnato durante il Porretta Soul Festival, che si terrà a Porretta Terme dal 25 al 28 luglio 2024. Conosciuto soprattutto per il suo hit del 1987, ’At This Moment’, al primo posto nelle chart americane, la lunga carriera di Billy Vera è iniziata con il disco di successo ’Storybook Children’ con Judy Clay per l’Atlantic Records nel 1967. Fu la prima canzone d’amore eseguita da una coppia interrazziale pubblicata da una major. Il duo divenne un’attrazione popolare all’Apollo Theatre di Harlem in un periodo in cui la segregazione razziale era molto diffusa negli Usa.

Questi i primi artisti confermati per l’edizione 2024 di Porretta Soul Festival: Memphis Music Hall Of Fame Band, Wendy Moten, Gerald Richardson, Jerome Chism, Jonathan Ellison, Billy Vera, Alabama Mike & Soul Shot, Captain Jack Watson, Andrew Strong (From The Commitments) & Dublin Soul, The Sweethearts, Mitch Woods, Miss Bee & The Bullfrogs, Chris Cain, Johnny Rawls. L’edizione 2024 consolida, inoltre, il legame tra il Porretta Soul Festival e la città di Memphis. Infatti la Memphis Music Hall of Fame Band, diretta da Kurt Clayton, sarà l’house band dell’edizione 2024. La Memphis Music Hall of Fame Band è costituita da dodici musicisti altamente talentuosi e versatili che si esibiscono regolarmente presso la Memphis Music Hall of Fame. Questa band è stata creata per onorare e celebrare i grandi artisti che sono stati introdotti nella Memphis Music Hall of Fame, molti dei quali hanno contribuito in modo significativo alla storia della musica.