Un premio europeo alla mobilità

Bologna ha vinto il premio ‘European mobility week’ 2024 grazie alla sua capacità di rendere accessibili al pubblico i concetti di mobilità sostenibile, attraverso una serie di gionate senza auto. Durante la mobility week dello scorso anno a settembre, infatti, la città ha ospitato una serie di stand informativi e ha incentivato diverse attività educative relative ai piani di mobilità green. Il premio è stato ritirato a Bruxelles, in Commissione europea, da Michele Campaniello, assessore alla Nuova mobilità e infrastrutture, e Anna Lisa Boni, assessora ai Fondi europei: "Ricevere tale riconoscimento è incredibilmente significativo per noi e rafforza il nostro impegno nel promuovere una mobilità sostenibile e continuare a implementare misure efficaci per restituire spazio pubblico alle persone".