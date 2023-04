Un premio nel ricordo di Toni

Un premio per ricordare Sandro Toni: scrittore, intellettuale, studioso di cinema e storico direttore della Biblioteca Renzo Renzi. Proprio in piazzetta Pasolini) verrà assegnato, oggi alle 19, il primo Premio Sandro Toni, rivolto ad autrici e autori di testi di laurea e di dottorato che affrontino problematiche di carattere storico, critico o estetico inerenti al cinema. Il riconoscimento andrà a Enrico D’Amo, per il lavoro Tre scrittori italiani e il cinema. Soldati, Debenedetti, Morante, discussa all’Università degli Studi di Torino con il professor Giorgio Ficara. A consegnare il premio saranno Paola Cristalli, Anna Fiaccarini, Adriano Di Pietro, Dominic Holdaway e Patrizia Violi. Seguirà la proiezioni di rare immagini d’archivio selezionate da Home Movies.