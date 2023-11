Un presidio contro ogni guerra. Da Marzabotto a Srebrenica per dire basta alle violenze

Una manifestazione per "ricordare le vittime civili innocenti dei massacri perpetrati senza motivo negli scenari di guerra". La organizza Italia Viva a Bologna, dando appuntamento per oggi pomeriggio alle 18 in piazzetta Marco Biagi.

Al presidio, intitolato ‘Dalla parte delle vittime’, verranno ricordati i massacri di Marzabotto, Srebrenica in Bosnia, Bucha e Irpin in Ucraina, Be’eri e Kfar Aza in Israele. Come segnala in una nota Italia Viva Bologna, hanno aderito il Comitato regionale per le celebrazioni di Marzabotto, la Comunità islamica dei bosniaci in Italia, la Comunità ucraina di Bologna, le Comunità ebraiche di Bologna, l’Istituto per gli studi storici Ferruccio Parri, la diocesi, la Chiesa ucraina di rito greco-cattolico e "le altre forze politiche liberali progressiste e democratiche".

La manifestazione sarà aperta dal coordinatore regionale di Italia Viva, Stefano Mazzetti, e chiusa da Naike Gruppioni, parlamentare. Interverranno fra gli altri il presidente del Comitato di Marzabotto Valter Cardi, la sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi, la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca, il presidente dell’Istituto Parri Virginio Merola.

"Aderisce" anche il cardinal Matteo Maria Zuppi, arcivescovo e presidente della Cei, "il quale raggiungerà la manifestazione al suo termine", segnalano da Italia Viva.