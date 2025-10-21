"Un progetto contro la crisi dell’Appennino"

Non c’è solo la Gaggio Tech. "Noi come Pd stiamo lanciando una conferenza programmatica per costruire un progetto complessivo sull’Appennino, con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete in dialogo con la Città metropolitana e la Regione, oltre che con il Governo". Cesare Savigni, segretario dem dell’Appennino bolognese, prova a ragionare allargando lo sguardo oltre la contingenza del momento, la nuova crisi della Gaggio Tech, che va invece interpretata come sintomo di un malessere più grave delle aree interne.

Partiamo proprio da Gaggio, il rilancio dell’azienda è precipitato prima ancora del decollo. "In questo caso, la via di uscita non credo sia trovare un nuovo imprenditore perché la crisi del settore non si risolve sostituendo un imprenditore con un altro, ma con un gruppo più ampio di imprese che, coadiuvate dalla Regione, decidano di usufruire delle competenze della Gaggio Tech, creando un pacchetto ci clienti per garantire il funzionamento dell’azienda. Al tavolo che ci sarà il 28, al di là dell’urgenza di salvare i lavoratori, la priorità è individuare un progetto di questo tipo".

Quindi il problema non è la singola crisi, ma fare impresa in montagna? "Il vero tema è affrontare la questione Appennino con un vero progetto di sviluppo e ripopolamento. In questi anni l’attenzione sulle aree interne è aumentata notevolmente. Città metropolitana e Regione hanno investito, ma il tema reale è avere un progetto di sviluppo generale per portare lavoro e servizi, e creare quel volano positivo per invogliare chi c’è a restare ed altri ad andare ad abitare in Appennino. Viverci è bello, però servono lavoro e servizi, altrimenti l’Appennino per i residenti diventa un dormitorio e per le aziende questo si traduce in una crisi strutturale. Gaggio Tech non è un caso isolato, ma una crisi del territorio".

Un progetto andrebbe però riempito di contenuti. "Ad esempio in questi anni si è sviluppato tanto il cosiddetto turismo lento e la Via degli Dei è un esempio. Questo va certamente aiutato, ma non credo che si possa puntare allo sviluppo dell’Appennino solo sulla base del turismo. Occorre studiare anche potenzialità di lavoro classico, come lo abbiamo sempre conosciuto".

E per quello servono servizi. "Per gli interventi sulla viabilità abbiamo già presentato un Odg, che si sta votando in tutti i Comuni. Ma quando si parla di servizi non si possono tralasciare sanità e scuola e si tratta di capire quale sia la logica di base: in Appennino non possono valere gli stessi numeri della città. In un sistema complessivo di solidarietà fra i territori si deve cercare di garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini".

Enrico Barbetti