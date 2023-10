Nuovo appuntamento della stagione di Angelica-Centro di Ricerca Musicale, n stasera alle 19.30. Sul palco del Teatro San Leonardo di via San Vitale, il duo Due Voci, fondato dal soprano Monica Benvenuti insieme a Cécile Lartigau, una delle rare suonatrici di ondes Martenot dei giorni nostri. Insieme si esibiranno in una produzione italo-francese in prima assoluta, che dà forma al progetto "di condividere l’universo sonoro" dell’incontro di onde e voci.