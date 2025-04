Un progetto per la salute dei pendolari

Trasformare il tempo di viaggio delle 215mila persone che in Emilia-Romagna si spostano quotidianamente per lavoro o studio in tempo di qualità, promuovendo l’adozione di comportamenti salutari e prevenendo stress e problemi di salute legati alla routine dei pendolari: è l’obiettivo del progetto ’Un Viaggio di Benessere - ViBe’, coordinato dal dipartimento di Scienze per la qualità della vita dell’Alma Mater in collaborazione con Trenitalia-Tper e Tper. Problemi come stress, ansia, depressione, sedentarietà e cattive abitudini alimentari. Per questo da oggi video sui monitor dei treni regionali e locandine nelle pensiline alle fermate dei bus rimanderanno al sito di progetto che guiderà i passeggeri alla scoperta di soluzioni per vivere meglio: scansionando un QR code, presente nei video e nelle locandine, i viaggiatori potranno accedere a molteplici contenuti pubblicati sul sito ViBe.