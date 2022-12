Un progetto per tirare i ragazzi fuori di casa

Bee Next: l’Unione Savena Idice si mette in ascolto dei giovani del territorio. I due anni appena trascorsi hanno lasciato un segno profondo su tutti noi e forse ancora più pesante sugli adolescenti: in alcuni casi, anche in questo momento di ripresa, faticano ad abbandonare l’abitudine a trascorrere il tempo libero in casa, restando nel migliore dei casi in contatto principalmente virtuale con i propri coetanei.

"Specialmente nei territori come il nostro in cui, in alcune aree, esistono ostacoli anche fisici all’incontro e alla socializzazione di persona è ancora difficile, specialmente per ragazze e ragazzi dai 14 anni in su, riprendere l’abitudine all’uscita e all’incontro o trovarsi in contatto con le opportunità offerte sui territori dai Comuni e centri giovanili", si legge nel bando pubblicato sui siti dei rispettivi comuni aderenti (San Lazzaro, Pianoro, Ozzano, Loiano, Monghidoro). È per questo che l’Unione Savena Idice è partita con il progetto Bee Next: costruire futuro insieme che andrà alla ricerca sui territori di giovani tra i 14 e i 22 anni, anche attraverso luoghi di presenza inattesi, per poter riaprire canali di comunicazione con loro, avviare una grande azione di ascolto nei loro confronti, verificare il loro stato di "benessere" complessivo, indagare su quali spazi fisici e virtuali si incontrano, e soprattutto far capire loro che i Comuni sono interessati a incontrarli, a sentire la loro voce e, per chi ne avrà voglia, a progettare azioni che vedano il loro protagonismo sui territori. Per raggiungere questo obiettivo il progetto viaggerà su più piani di coinvolgimento, a partire da un questionario digitale (bit.lyBeeNextQuestionario) completamente anonimo, ma anche una piccola campagna di comunicazione dedicata e pensata per i più giovani, momenti di incontro e di ascolto informale nei luoghi di incontro già frequentati: società sportive, spazi per corsi e attività del doposcuola, luoghi del trasporto extraurbano, parrocchie.

L’obiettivo è di arrivare a raggiungere il maggior numero di giovani possibile. Questa fase di BeeNext si articola in due azioni: quella di avvio ha l’obiettivo di realizzare una indagine che possa restituire un’immagine dello "stato di salute" dei ragazzi, dei loro bisogni, delle loro modalità di interazione e di incontro, di come vedono le comunità e i luoghi in cui abitano. Con l’anno nuovo si passerà invece a un momento di invito ad alcuni incontri in presenza nei diversi Comuni, per riprendere l’abitudine a lavorare, pensare e realizzare iniziative insieme, in presenza.

Zoe Pederzini