Un quartiere per la Fiera. Parco Nord ceduto dal Comune all’expo: "Sfidiamo l’estero"

"Dobbiamo crescere come quartiere fieristico, i nostri competitor sono all’estero. La sfida è quella, il quartiere si è rinnovato e continuerà a farlo". Combaciano perfettamente gli intenti di Bologna Fiere e di Palazzo d’Accursio: rendere l’area dell’expo un grande sobborgo delle eccellenze tecnologiche, artistiche e culturali. Bologna si allarga, e mentre la Fiera entra in Borsa, portandosi appresso un aumento di capitale di circa 15 milioni di euro, ieri il direttore generale Antonio Bruzzone ha illustrato i motivi dell’acquisizione del Parco Nord da parte dell’expo. Una mossa sancita da una delibera del Comune, che l’ha ceduta in diritto di superficie per la durata di 30 anni. L’area vale 4,8 milioni di euro, e Palazzo d’Accursio ha anche conferito alla Fiera in piena proprietà due piccole porzioni stradali a completamento dell’aumento di capitale del 2022 con cui erano stati conferiti il Palazzo dei congressi, il Padiglione polivalente e terreni funzionali al piano industriale.

Immobili che si aggiungono al palazzo degli Affari, conferito dalla Camera di commercio. "Il patrimonio immobiliare della Fiera nel 2016 era di 350mila metri quadrati, oggi il perimetro sotto responsabilità della società sfiora il milione di metri quadrati", ha fatto i conti Bruzzone. A spanne, parliamo di 200 milioni di euro di valore. I piani di sviluppo sono ambiziosi e richiederanno del tempo. "Siamo lenti, ma inesorabili", ha assicurato il direttore generale, confermando il grande progetto sulla Joe Strummer Arena per farla diventare un ‘catino’ per concerti all’aperto da 28mila persone. Di fianco c’è la riqualificazione del

Parco Nord nel segno del verde e la nascita di un distretto multifunzionale nelle aree tra la Fiera e l’autostrada (acquistate negli anni) destinate dai piani regolatori proprio all’espansione del quartiere espositivo. Ci vorranno almeno "tre o quattro anni" per vedere i primi frutti dell’espansione, che comprenderebbe anche il nuovo palazzetto della Virtus. Fondamentale sarà quindi il villaggio dell’innovazione digitale, che il Comune vuole realizzare – c’è nel masterplan della Fiera – davanti al Tecnopolo. A sottolineare la strategia comune (con l’arrivo del Passante, il Parco Nord verrà pesantemente riqualificato e reso fruibile per le famiglie, come annunciato dall’amministrazione) è stato Valerio Montalto, direttore generale di Palazzo d’Accursio. "La nostra strategia è chiara: investire in un soggetto che ha saputo recuperare dopo la pandemia. Bologna Fiere in questi anni ha ampliato il proprio portafoglio, la quotazione completa questo percorso – ha detto Montalto –. I benefici per il territorio e la comunità ci saranno. Giusto esserci, giusto investire". L’altra delibera presentata è stata appunto quella della quotazione in Borsa. Il balzo in Piazza Affari arriverà a fine anno, al massimo nelle prime settimane del 2024: l’approdo sarà il mercato Egm nel segmento Pro, dove le azioni possono essere acquistate esclusivamente da investitori professionali. Un passo progettato a lungo, meditato. Il controllo pubblico sulla Fiera sfiora oggi il 70% (la cessione del Parco Nord farà crescere il 26,34% che detiene ora il Comune), quota che potrebbe scendere con l’ingresso in Borsa. Lasciando, però, i pubblici solidamente in maggioranza.