Un quarto d’ora di sosta gratuita per tutti in centro

Un quarto d’ora di sosta al giorno gratis per tutti, in centro a Vergato. Il 12 Maggio è stato ultimato l’aggiornamento dei parcometri esistenti, acquistati circa tre anni fa e adesso la novità è in vigore. "Si tratta di dispositivi moderni – racconta il sindaco Giuseppe Argentieri (nella foto) – in grado di adattarsi a esigenze mutevoli nel tempo. Già oggi nella fascia del pranzo, per due ore, il parcheggio a Vergato è gratuito". L’aggiornamento delle colonnine, costato al Comune poco più di mille euro, permette l’erogazione di un biglietto gratuito da un quarto d’ora al giorno per ogni auto, così da regolamentare le soste brevi. Un provvedimento che nasce dal confronto tra amministrazione, Ascom e le altre associazioni interessate alla vivibilità del centro: "La sosta gratuita è pensata sia per i consumatori che per gli esercenti – sottolinea il Comune –: 20 centesimi per un quarto d’ora di parcheggio se ci si ferma per bere un caffè o acquistare un quotidiano non sono pochi".

f. m.