Un recital contro la guerra

Diciotto associazioni domani nel teatro comunale per chiedere una tregua alla guerra in Ucraina ed arrivare al più presto ad una pace giusta. Un recital a tante voci che dalle 20,45 si succederanno sul palco. "Attraverso la forza espressiva delle arti, l’evento vuole essere un’occasione per sensibilizzare cittadini e Istituzioni rispetto a un tema delicato e di stretta attualità come quello della guerra in Ucraina -spiegano gli organizzatori- Un evento che nasce da un’idea del gruppo Landai con il coinvolgimento di una rete di associazioni e cittadini: tante realtà che porteranno il proprio contributo per arricchire il programma della serata, alternando canto corale, musica, poesia, prosa e danza". Si inizia con una lettura corale delle donne dei Landai, il coro Canter, Voci poetiche, ensemble Barbieri, scuola Torelli.