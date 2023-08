un reggiano di 40 anni

Voleva comprare una moto, modello ‘Caballero’ approfittando di un buon prezzo trovato su un sito di vendite online, ma è rimasto vittima di una truffa. La spiacevole vicenda ha avuto come protagonista un signore di 56 anni che, dopo aver visto l’annuncio della moto al prezzo di 500 euro, si è deciso a comprarla. Ma, poco dopo aver fatto un bonifico di 100 euro sulla carta dell’inserzionista come acconto, l’annuncio è sparito. Il proprietario della carta, un 40enne di Reggio Emilia, è stato denunciato per truffa.