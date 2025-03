Un ricco programma nei musei

Anche i musei e i luoghi della cultura di Bologna e dell’area metropolitana celebreranno la Giornata internazionale della donna. Saranno più di cinquanta le iniziative intraprese: mostre, incontri, presentazione di libri, visite guidate, aperture straordinarie, workshop e laboratori per ragazzi e ragazze.

Inoltre saranno resi disponibili ingressi gratuiti o ridotti per il pubblico femminile in 15 comuni del territorio metropolitano. Un programma ricco e variegato che desidera mettere in luce il talento delle donne e riflettere sulla necessità dell’otto marzo. Per rafforzare l’importanza del dibattito sulla descriminazione di genere, la programmazione delle Giornata internazionale si estenderà fino al 15 marzo. L’elenco completo degli appuntamenti e delle attività sul sito www.cittàmetropolitana.bo.it/cultura/giornata_donna_2025