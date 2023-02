Un ricordo di padre Toschi, frate volante

Telefonava di solito a metà mattina, prima delle riunioni al giornale. Non diceva buongiorno. Cominciava sempre con "Bellissimo l’articolo di oggi su..." e citava un argomento apparso sul Carlino che sfogliava tutti i giorni. A volte però quell’articolo non lo aveva nemmeno letto. Era il modo simpatico e un po’ guascone di padre Tommaso Toschi di fare il saluto del mattino. A volte chiedeva la pubblicazione di qualche iniziativa che metteva in piedi insieme al gruppo di giovani con cui ha lavorato fino alla fine. È stato un personaggio della più bella galleria bolognese, fra le altre cose ’frate volante’ dei comizi anti comunisti del Dopoguerra mentre ancora si contavano i morti della guerra civile. Fu a lui che il cardinale Giacomo Lercaro chiese di istituire questa ‘pattuglia’ per i blitz nelle strade e nelle piazze: erano un gruppo di religiosi che, a bordo delle loro Fiat 1.100 su cui montavano un megafono, andavano in giro per le periferie a improvvisare messe dove non erano ancora state costruite le chiese. Ha sempre avuto un buon rapporto anche con gli avversari. Padre Toschi se ne è andato a 94 anni nel 2016. Fu molto attento al dialogo ecumenico. Chissà cosa penserebbe della guerra in Ucraina oggi. Ha servito con fedeltà nella sua vita religiosa gli arcivescovi Lercaro, Poma, Biffi, Caffarra. E anche a novant’anni e passa sapeva parlare ai giovani. E questa è stata un’altra delle sue grandi qualità.

mail: [email protected]