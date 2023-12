"Un riferimento per la comunità"

Plebiscito anche da parte delle istituzione per l’elezione all’unanimità di Augusto Barbera a nuovo presidente della Corte costituzionale. "Vorrei rivolgere le più vive felicitazioni e tanti auguri di buon lavoro a nome di Bologna al professore Barbera: un giurista raffinato e un maestro del diritto di indiscussa autorevolezza, che ha formato generazioni di studenti e studentesse. Conosciamo da vicino il suo impegno e da bolognese non ha mai fatto mancare alla nostra comunità il suo contributo intellettuale, con iniziative di grande valore soprattutto per le riforme istituzionali. Un punto di riferimento importante".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il governatore Stefano Bonaccini: "Con la sua esperienza, il suo esempio al servizio delle istituzioni e l’insegnamento a tanti giovani, ha contribuito a rafforzare il sistema valoriale e la coesione sociale in Emilia-Romagna. Desidero inviare un caro saluto e un forte abbraccio al professore a nome di tutta la comunità emiliano-romagnola, di cui siamo orgogliosi faccia parte ormai da tanti anni". "Conosco e stimo Barbera da tanti anni – conclude Simonetta Saliera, presidente dell’Assemblea legislativa: è un intellettuale, uno studioso serio che ha rappresentato la nostra comunità per molti anni".