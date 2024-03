Un rifugio nella natura per famiglie in difficoltà che credono nel futuro

Un approdo sicuro per chi sta attraversando una fase tempestosa della vita e un punto di ripartenza per persone e famiglie in difficoltà, immerso in 42 ettari di terreno per attività agricole a stretto contatto con la natura.

Questo è il nuovo futuro del Podere Vignola dei Conti, in località Prunarolo di Vergato. Il podere ha una storia che viene da lontano: è appartenuto per molto tempo alla famiglia Veronesi che, a seguito della scomparsa del proprietario e benefattore Alberto, decise di donare il bene affinché potesse ospitare attività di utilità socio-assistenziale. Da qui un percorso, curato da Asp Città di Bologna, per reperire progetti adeguati attraverso un bando.

Il progetto è stato pensato da WeAreHomies: un Social Resort che potrà contare su 4 appartamenti e 4 suite dotate di bagno, un’area ristorante, spazi comuni e ovviamente la grande distesa di terreno agricolo, che promette di ospitare attività di orticoltura e coltivazione diretta. Complessivamente potranno essere ospitati fino a 15 nuclei familiari. L’azienda Dismeco ha donato ben 8 lavatrici rigenerate. WeAreHomies - Cooperativa Sociale Loto Dorato, è una realtà impegnata nell’ambito dell’inclusione sociale: con uno staff di psicologhe ed educatrici professioniste, gestisce 9 strutture per oltre 60 persone, in raccordo con i Servizi Sociali di vari Comuni metropolitani. La riqualificazione di Vignola dei Conti ha una missione chiara: fornire un ambiente sicuro e solidale dove le famiglie in difficoltà possano trovare sostegno, assistenza e risorse per dedicarsi a una vita nuova e migliore.

"Fin dalla donazione fatta dalla famiglia Veronesi – spiega il sindaco Giuseppe Argentieri – come amministrazione ci siamo impegnati nel mantenere un colloquio con Asp, comprendendo le grandissime potenzialità che tale struttura può dare a livello sociale. Lo scopo era quello di cercare di dare un taglio che fosse socialmente di inclusione: un’inclusione proattiva, come l’accoglienza alle donne vittime di violenza con le proprie famiglie o per le famiglie emarginate che avessero un percorso a carico della società, che ora può sfociare in un’autogestione e auto-sostenibilità".

"Ringraziamo il Comune e le istituzioni, Asp, i servizi sociali locali per aver creduto in questo progetto – afferma Mita Piamonte per WeAreHomies –. Si tratta di un’idea ambiziosa che però affonda le radici in un concetto molto semplice: nel verde e nella bellezza è più facile rinnovarsi e respirare il proprio futuro".