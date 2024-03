"Un risultato importante" . Il plauso di Piantedosi

Una maxi operazione che ha smantellato la mano pesante della droga, che soffocava il centro storico e soprattutto la zona universitaria. Arrivano numerosi i plausi, da parte delle istituzioni e non solo, all’attività della Squadra mobile coordinata dalla Dda che ha portato, ieri, all’arresto di 33 persone, 28 delle quali finite in carcere.

Per primo, a complimentarsi per il lavoro svolto con le forze dell’ordine è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, tramite il proprio account sul social ’X’: "L’ennesimo importante risultato ottenuto dalle nostre forze di polizia, che stanno infliggendo ogni giorno duri colpi alle organizzazioni criminali", le sue parole. "Trentatré persone finite in manette e oltre dieci chili di droga sequestrati. È questo il bilancio dell’ultimo blitz della Polizia di Stato contro lo spaccio nel centro storico di Bologna", si legge ancora sul profilo social del Viminale.

Tocca poi al sindaco Matteo Lepore: "Congratulazioni alla Questura di Bologna e alla Dda. Si tratta di un importante intervento per la legalità e la lotta al traffico di droga. La criminalità a Bologna va sradicata e serve la collaborazione di tutti. Non è il primo intervento di questo tipo e serve continuare. Sempre al fianco delle forze dell’ordine e della magistratura che ringraziamo per il loro lavoro".

Così invece i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia: "Grazie alla Questura e alle forze dell’ordine per l’importante blitz. Questo intervento dimostra come a Bologna ci sia necessità di lavorare contro la criminalità e che quanto dicono i rappresentanti del Pd in comune, che si tratti di problema di percezione, è falso. Ora il Comune faccia la sua parte installando sistemi di videosorveglianza e una migliore illuminazione e predisponendo una capillare presenza della polizia locale".

Anche Confesercenti plaude al lavoro della polizia: "Bologna ritorni ai bolognesi che lavorano, fanno cultura e portano sviluppo. Lotta senza quartiere alla microcriminalità, a quanti si dedicano allo spaccio e al malaffare che avvelena tutti gli strati sociali di quanti vivono sotto le Due Torri. Era da anni che i nostri soci denunciavano una situazione insostenibile per la sicurezza e la vivibilità di intere zone della città. All’amministrazione Confesercenti chiede di occuparsi di questi temi, più che dello sforamento di qualche metro dei dehors o di qualche decibel in più creato dalla movida".