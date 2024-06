Un sabato colorato di celeste per la grande notte delle Terme

Piscine termali gratuite, camminate per esplorare il territorio, street food, giochi per i più piccoli e iniziative per i più grandi. Sabato dalle 16 Castel San Pietro si colora di celeste per la "Notte Celeste" che ha avrà come attore e protagonista le Terme della città e lo splendido parco. L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con le Terme di Castel San Pietro e l’Associazione Turistica Pro Loco è ormai diventato tradizione nel mese di giugno. La giornata, infatti, inizierà proprio con Terme Aperte, e dunque con la possibilità di prenotare gratuitamente un percorso vascolare nelle piscine (per informazioni e prenotazioni, tel. 051940408). Nel corso del pomeriggio e di tutta la serata, poi, sarà possibile partecipare alle camminate per esplorare il territorio, divertirsi con i giochi pomeridiani per bambini nel parco, ma anche gustarsi le specialità dei truck dello street food. La Notte Celeste sarà anche l’occasione per rivedere l’Edicola delle Acque in versione notturna, illuminata per esaltare la bellezza di questa struttura, riscoperta e ristrutturata lo scorso anno grazie all’impegno di Anusca. La grande chiusura, come ogni anno, sarà dedicata in seconda serata al suggestivo show di fontane, luci e fuochi che ogni anno attira un pubblico sempre più numeroso.

"Siamo davvero felici di ripetere questa bella iniziativa della Notte Celeste, ricca di proposte per tutti i gusti e per ogni età- dice Stefano Iseppi, ad della società termale-. Sarà anche una speciale occasione per visitare i nostri reparti di cura e per conoscere il valore unico delle nostre due acque termali: quella sulfurea e quella salsobromoiodica".

Per il neo sindaco Francesca Marchetti sarà la prima Notte Celeste, che saluta così. "Grazie a questo evento possiamo celebrare e valorizzare una delle eccellenze turistiche e sanitarie della nostra Regione. La Notte Celeste è un’occasione unica per mettere in risalto le nostre acque curative e condividere il valore del nostro patrimonio termale".