Un saluto lungo tre giorni

Si intitola Hello, goodbye, dalla celebre canzone dei Beatles, la tre giorni organizzata al cinema teatro Orione per chiudere la stagione. "Saranno tre giorni di incontro densi, preziosi ed unici" anticipano gli organizzatori della rassegna che inizia già questa mattina alle 10.15 con il film Peregrin and the giant fish. Si prosegue per tutta la giornata, fino alle 21.15 quando la regista Cinzia Bomoll presenterà al pubblico il suo La California Alle 23.45, invece, ecco L (VOS), introdotto in collegamento video dal regista Babis Makridis.

Si ricomincia poi domani, alle 10 con Diario di spezie. Tutto il programma del fine settimana su www.orionecineteatro.it